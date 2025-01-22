BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Temsilcisi Trond Jensen, düzenlediği basın toplantısında, Nijerya'nın kuzeydoğusunda uzun süredir devam eden şiddet olaylarının, sivil nüfusun büyük bir bölümünü evlerini terk etmek zorunda bıraktığını belirtti.

Jensen, yerinden edilen insanların çoğunun kamplara ya da komşu ülkeler Nijer ve Çad'a sığındığını ifade etti.

Kitlesel göçün, yerinden edilen kişilerin güvenli su ve temel insani ihtiyaçlara erişimini engellediğini vurgulayan Jensen, "Acil ihtiyaçlar karşılanmadığı takdirde 2025 yılında 2,5 milyondan fazla çocuk şiddetli yetersiz beslenme riski altında olacak." dedi.

Jensen, çocuklara ve etkilenen nüfusa yardım sağlamak için yeterli fona ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, yardımların yerinden edilmiş kişilerle mültecilerin hayatlarını kurtarmaya, onları korumaya, temiz su ve temel insani ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanacağını kaydetti.

UNOCHA Nijerya Temsilcisi Jensen, "Daha fazla hayat kurtarmak için reaktif olmak yerine proaktif olmak istiyoruz çünkü önleme tedaviden daha iyidir." diye konuştu.