Bekir SOYEL

ABD geleneği olarak ortaya çıkan ve her yıl Kasım ayının son cuma günü “Black Friday” olarak nitelendirilen indirim günü için Kıbrıslı Türkler dün Güney Kıbrıs’a akın etti.

Her ne kadar da KKTC’deki iş dünyası da “Kara Cuma” indirimi yapıldığını ilan etse de vatandaşlar Güney’in yolunu tercih etti.

Lefkoşa'da adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin sadece Metehan

geçiş noktası olması nedeniyle trafik adeta kilitlendi. 3-4 kilometrelik kuyruk Kermiya bölgesini aşıp Sivil Savunma’nın kavşağına kadar uzadı.

Black Friday indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapılarına akın etti. Özellikle Metehan Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu nedeniyle izdiham meydana geldi.

Metehan yolunda araç sürücüleri ilerlemek için saatlerce beklemek zorunda kaldı, Güney’e geçmek bir buçuk saati aşkın bir süre aldı.

Lokmacı Sınır Kapısı'nda da yayaların oluşturduğu insan kuyruğu dikkat çekti.

İzdihamı görenler bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarında “Black Friday’, bir ABD geleneği olarak ortaya çıktı, ancak Kıbrıslı Türkler onu ABD'den daha fazla 'kutluyor' gibi görünüyor” şeklinde yorumlar yaptı.