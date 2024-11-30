Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, Tarım Bakanlığı'nın süte zam yapma girişimine sert tepki gösterdi.

Erden, yaptığı açıklamada, geçmişte et, patates ve domates gibi temel ürünlerin Güney Kıbrıs’a kaptırıldığını hatırlatarak, benzer bir durumun süt ve süt ürünlerinde de yaşanacağı uyarısında bulundu.

Erden, çiğ süt fiyatlarına zam yapmak yerine hayvancılık sektörünün temel girdilerindeki maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti. "Arpayı, soya yemini, elektriği ve mazotu ucuzlatacak tedbirler alarak sektörü rahatlatın," diyen Erden, sektördeki sıkıntıların çözümü için önerilerini dile getirdiklerini ancak seslerini duyuramadıklarını ifade etti.

KKTC tarihinde bu kadar "halk ve üretim düşmanı" bir tarım yönetimi görmediklerini söyleyen Erden, Tarım Bakanlığı'nı yanlış politikalardan vazgeçmeye çağırdı.