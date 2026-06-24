Sağlık sistemindeki büyük veri ihlali iddiaları kamuoyunda endişe yaratırken, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'ndan sert bir açıklama geldi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, basına yansıyan yüz binlerce kişisel verinin yetkisiz kişilerin eline geçmiş olabileceği iddiasının doğrulanması halinde ülke tarihinin en büyük kişisel veri ihlallerinden biriyle karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Gürkut, bu süreçte beklentilerinin; tüm gerçeklerin şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılması, bağımsız teknik incelemelerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi olduğunu ifade ederek, vatandaşların en mahrem bilgilerinin korunamadığını savunduğu bir ortamda "güven duygusunun yeniden tesis edilmesinin mümkün olmadığını" belirtti.

Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, basına yansıyan ve kamuoyunda endişe yaratan iddiaların, sağlık sistemlerinde tutulan yüz binlerce kişisel verinin yetkisiz kişilerin eline geçmiş olabileceğini gösterdiğini söyledi. Gürkut, olayın boyutunun ve kapsamının henüz resmi olarak netleştirilmemiş olduğunu da hatırlattı.

Gürkut, kamuoyunun, "İhlal ilk ne zaman tespit edilmiştir? Yetkili makamlar ilk ne zaman bilgilendirilmiştir? Daha önce yapılan uyarılar neden dikkate alınmamıştır? Hangi veri kategorileri etkilenmiştir? Sağlık verileri gibi biyometrik veriler de risk altında mıdır? Etkilenen vatandaşlar neden zamanında bilgilendirilmemiş?" sorularına yanıt beklediğini kaydetti.