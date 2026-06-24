Siber korsanlar, Sağlık Bakanlığı sisteminden çaldıkları 364 bin 36 kişiye ait kritik verileri, internetin gizli bir bölümü olan Dark Web’de paylaştı. Korsanların “Kuzey Kıbrıs'ı kim umursuyor ki, Bu kadar veri size yeterli” diyerek dalga geçerek yayınladığı sızıntı metnine rağmen, hükümet kanadı "ihlal tespit edilmediğini" savunuyor.

Devlet güvencesinde olması gereken 364 bin 36 kişiye ait kritik kişisel verilerin çalınarak internetin gizli bir bölümü olan Dark Web’e sızdırılmasıyla ilgili Hükümet kanadı sorumluluk almaktan kaçıp, ‘yalanlama’ yoluna gitmeyi tercih etti…

Sağlık Bakanlığı sisteminden sızdırılan yüz binlerce insanın verileriyle ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar “sağlık sistemlerinde herhangi bir ihlal tespit edilmediğini” söylerken, altyapıdan sorumlu Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “Bunun sadece bir iddia” olduğunu ifade etti.

Ancak, kişisel bilgiler, siber suçluların kullandığı yasa dışı dijital karaborsada; yani, ‘Dark Web’de yer aldığı forumda yer aldı.

365 bine yakın insanın verilerinin adeta “pazarlandığı” forumda açıkça, "Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Veritabanı (kısmi)" verilerini Türkiye'de sizin için sızdırdık” ifadeleri kullanılıyor.

İngilizce yazılan “pazarlama” metninde, insanların; adı, soyadı, kimlik numarası, cinsiyeti, doğum yeri, adresi, annesinin adı, babasının adı, babasının soyadı, yabancı kimlik numarası ve telefon numaralarının yer aldığı belirtiliyor.

Söz konusu metnin Türkçe çevirisi aynen şöyle:

Bugün, "Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Veritabanı (kısmi)" verilerini Türkiye'de sizin için sızdırdık.

NOT:

Aslında daha fazla veri toplama fırsatımız vardı ama gerçekten çok sıkıcıydı ve Kuzey Kıbrıs'ı kim umursuyor ki? Bu kadar veri size yeterli.

AIDS hastalarıyla ilgili veriler de vardı, ama prezervatifsiz cinsel ilişkiye giren insanlarla ilgili verilere ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum.

Kıbrıs'a giriş ve çıkış yapan herkesle ilgili yaklaşık 340 bin veri de sızdırıldı.

Sızıntıyı gerçekleştirenler: @harakiri - @cell - @dejavu