Haravgi gazetesi, önümüzdeki 24 saat içerisinde diğer ünitelerdeki kontrollerin de tamamlanmasının ve tümünün devreye sokulmasının planlandığını yazdı.

Gazete, ünitelerin bazılarında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle küçük bir gecikme yaşandığını ancak teknisyenlerin sorunu bir an önce çözebilmek için yoğun çalıştığını kaydetti.

Haberde, BAE’nin hibe ettiği 14’üncü arıtma tesisinin de birkaç gün içinde Güney Kıbrıs’a varmasının beklendiği belirtildi.

Gazete, bir diğer haberinde de Baf’taki “Potima” bölgesine geçici arıtma tesisi kurulduğunu ve devreye sokulması için son testlerin tamamlanmak üzere olduğunu yazdı.