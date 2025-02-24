KKTC Atletizm Federasyonu ve Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi işbirliği ile 3. Birkan Uzun Zirve Koşusu 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi.

"7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkan, son olarak Antarktika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun’un anısını yaşatmak için geleneksel olarak düzenlenen yarış, adının verildiği Selvili Tepe’de 15 kilometrelik parkurda yapıldı. Kozan Piknik Alanı’nda sona eren yarışmanın ardından düzenlenen törenle dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.

Yarışmada erkekler kategorisinde birinci Cemal İneci, ikinci Adem Erden ve üçüncü ise Serhan Özyolaç oldu.

Kadınlarda birincilik madalyasını ise Sabriye Serdahoğulları aldı.