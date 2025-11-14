Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Abdulkadir Karadağ, Yalçın Kabacıklı

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Doğukan(46. Dk Tunç),Niba, Ali Savaşan, Kenan(83.Dk Selim),Erhun, Mejdi, Mustafa Salk, Billy, Emre Soytürk, Muhittin

C. B Gençlik Gücü: Kemal, Ahmet Sönmez, Ünal(69.Dk Farouk), İsmail, Hasan,Bamba, Jibril(83.Dk Mahmut),Semih(83.Dk Salih Güvensoy), Mustafa Atlar, Mustafa Sakallı(50.Dk Mehmet Altın),Adil

Goller: 48.Dk(P) Tunç ( DTB)- 11.Dk Ahmet Sönmez ( GG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de sekizinci hafta sonunda namağlup yollarına devam eden 2 takım Doğan Türk Birliği ve China Bazaar Gençlik Gücü, 9. haftanın açılış maçında karşılaştılar. Mete Adanır Stadında lider Cihangir’in namağlup 2 takipçisi Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldiler. Zirveyi ilgilendiren önemli maçı Turgay Misk yönetti. Doğan Türk Birliği – China Bazaar Gençlik Gücü maçında Turgay Misk’in yardımcılıklarını Abdilkadir Karadağ ile Yalçın Kabacıklı yaparken, 4. hakem görevi ise Mustafa Öztugay’ın oldu.

9.Dk: Djibril aldığı topla sol kanattan sıfıra indi ve Mejdi’den sıyrılıp kaleye yöneldi ve kaleci Dursun ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Dursun topu kornere çeldi. Köşe atışından gelen topa Bamba kafa vuruşunu yaptı ancak Mustafa Salk topu çizgiden çıkarttı.

11.Dk: GG kullandığıı köşe atışında Doğan ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Ahmet Sönmez önünde kalan topa sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. DTB 0-1 GG

42.Dk: DTB’de sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Muhittin etkili bir vuruş çıkarttı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

48.Dk: DTB atağında Erhun’un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kenan, Ünal’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tunç vuruşunda topu filelere gönderdi. DTB 1-1 GG

77.Dk: GG atağında Hasan sağ kanatta rakiplerinden sıyrılıp ortasını yaptı. Djibril’in volesinde top üstten dışarıya gitti.

86.Dk: GG atağında Farouk ceza alanı içerisinde topla buluştu. Vuruşunda top kaleci Dursun’dan sekip havalandı. Bu topa Mahmut ve Ali Savaşan birlikte yükseldi ve havada çarpıştı.

90.Dk: DTB kontra atağında Tunç’un pasıyla sağ kanattan ceza alanına giren Erhun dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi.

Geriye kalan dakikalarda takımların çabası beraberliği bozmaya yetmedi ve maç 1 – 1 tamamlandı.

(FOTO: ÖZGÜR GÖKSEL)