Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İskele’de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

İskele Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşte, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamlığı, bölge okulları, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı. Bekirpaşa Lisesi önünde başlayan yürüyüş, Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda son buldu. Katılımcılar anıta ulaştıklarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Resmi tören ise yarın saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda olacak.

“Bugün sahip olduğumuz devlet; fedakârlıkların, direnişin, milli birliğin ve birlikte var olma irademizin en büyük eseridir”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, KKTC’nin kuruluş sürecinde verilen mücadeleyi hatırlatarak, 42. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını ifade etti.

Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve varoluş mücadelesini siyasi ve liderlik bilinciyle taçlandıran Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı; halkın özgürlük yolundaki en güçlü rehberi, dava önderi Dr. Fazıl Küçük’ü sonsuz saygı, özlem ve minnetle andığı kaydetti.

Onlar sadece birer lider değil, aynı zamanda Kıbrıs Türkünün kaderini değiştiren, yolunu aydınlatan, milletine inanan büyük dava adamları olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, bu topraklarda özgürce yaşanılabilmesi için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını belirtti.

- “Cumhuriyetimiz, bize bırakılmış en kıymetli miras, çocuklarımıza bırakacağımız en güçlü emanettir”

Sadıkoğlu mesajına şöyle devam etti:

“Bugün sahip olduğumuz devlet; fedakârlıkların, direnişin, milli birliğin ve birlikte var olma irademizin en büyük eseridir. Cumhuriyetimiz, bize bırakılmış en kıymetli miras, çocuklarımıza bırakacağımız en güçlü emanettir. KKTC, sadece bir devlet değil; Kıbrıs Türk halkının onurunun, kimliğinin, geçmişinin ve geleceğinin sembolüdür. Bu nedenle hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi her koşulda korumak ve bu devleti çok daha ileriye taşımaktır.”