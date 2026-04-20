Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Kaza dün sabaha yakın saat 02.00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi.

23 yaşındaki Mehmet Dalkıç, 119 mlgr alkollü içki tesiri altında, (yasal limitin iki katının üzerinde) yönetimindeki NA 842 plakalı salon araçla güney yönünde seyrettiği sırada DAÜ ATM’lerin karşısındaki otobüs durağı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolda yaya olarak yürümekte olan 36 yaşındaki Ömer Albaz'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Ömer Albaz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Dalkıç ve araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Batuhan Karaoğlan kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken soruşturma kapsamında araç sürücüsü Mehmet Dalkıç tutuklandı.

Dün sabah Gazimağusa mahkemesine çıkarılan Dalkıç hakkında mahkeme üç gün tutukluluk emri verdi.