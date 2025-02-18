Mağusa Lefkoşa Anayolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgiye göre;

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun Çanakkale Göleti önlerinde, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki meçhul plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden kimliği meçhul sürücü, o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan Buğra KILIÇ (E-32)’a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yaya Buğra KILIÇ, ileriye doğru savrularak yolun sol şeridi içerisine düştü. Akabinde gerisinden aynı güzergah üzerinde batı istikametine doğru sol şerit içerisinde yönetimindeki VJ 904 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Berkcan LİSANİ (E-28) de yol içerisinde yatmakta olan yayaBuğra KILIÇ’a çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak durdu. Kaza sonucu yaya Buğra KILIÇ olay yerinde yaşamını yitirirken, kimliği meçhul sürücü ise kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan plakası henüz tespit edilemeyen araç ile ayrıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında VJ 904 plakalı araç sürücüsü Berkcan LİSANİ tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte