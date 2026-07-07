Polis Basın Subaylığı tarafından yayımlanan 29 Haziran-5 Temmuz tarihli Haftalık Trafik Raporu’na göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (23), kavşakta durmamak (16), dikkatsiz sürüş yapmak (11), yakın takip (7)ve diğer etkenler (5) olarak yer aldı.

Kazaların İlçelere göre dağılımı; Girne 25, Lefkoşa 17, Gazimağusa 11, İskele 7 ve Güzelyurt 2 şeklinde oldu.

-Denetimlerde, 2 bin 798 araç sürücüsü rapor edildi

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, 17 bin 386 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 798 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Toplam 342 aracın trafikten men edildiği, 6 sürücünün ise tutuklandığı denetimlerde, suçların dağılımı şöyle:

“Süratli Araç Kullanmak (918), Tehlikeli Sürüş (30), Dikkatsiz Sürüş (33), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (283), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (16), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (73), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (172), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (84), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (100), Trafik Işıklarına Uymamak (13), Muayenesiz Araç Kullanmak (120), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (77), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (12), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (16), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (25), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (14), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (21) ve 791 diğer trafik suçlarından rapor edildi.”