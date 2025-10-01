Lefkoşa'da meydana gelen kaçak kontrollerinde ülkede 537 gündür kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilerek tutuklanan Servet Bulut yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Servet Bulut'un KKTC’de İkamet İzinsiz Bulunmak suçuna methaldar olduğunu, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasında Lefkoşa’da sakin zanlı Servet Bulut’un yapılan Muhaceret Kontrolünde 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren toplam 537 gündür KKTC’de İkamet İzinsiz olarak bulunduğun tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkede bulunduğu dönemde ne yaptığının suça karışıp karışmadığının araştırıldığını, ihraç işlemleri için yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şekvet Gazi, zanlının soruşturma kapsamında 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.