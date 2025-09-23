KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan MD. Sentu Rahman, Samar Chandra Sutra Dhar, MD Maynur Rahman, Masud Rana ve Sakib Hossaın dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21 Eylül 2025 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi bulunan bir apartman dairesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ve CÕŞ ekiplerince mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde Bangladeş uyruklu 29 kişiden 38 yaşındaki Sentu Rahman’ın 30 Mart 2024 tarihinden itibaren 540 gün, 33 yaşındaki Samar Chandra Sutra Dhar’ın 11 Eylül 2024 tarihinden itibaren 375 gün, 32 yaşındaki Masud Rana’nın 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 37 gün, 37 yaşındaki MD Maynur Rahman’ın 4 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 18 gün ve 24 yaşındaki Sakib Hossaın’in 3 Mart 2023 tarihinden itibaren 750 gün KKTC'de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.