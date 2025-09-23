Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçundan tutuklanan Hasan Doğan dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir yurt odası içerisinde, kız arkadaşını kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenerek, kollarına ve bacaklarına yumruk atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 17 Eylül 2019 tarihinde yapıldığını, müştekinin şikayet günü doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda darp cebir izine rastlanıldığına dair rapor alındığını kaydetti.

Polis, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, yapılan muhaceret araştırmasında 14 Eylül 2019’da ülkede çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 21 Eylül 2025’te KKTC Havalimanı'ndan ülkeye geldiğinin tespit edildiğini ve havaalanında tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist olarak geldiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.