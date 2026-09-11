Binboğa Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünü ve LPG Üretim Pazarlama Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, bu yıl harnup alım fiyatının 20 TL/kg olarak belirlendiğini açıkladı.

Yerli yaptığı yazılı açıklamada, üreticiyi desteklemek amacıyla belirlenen fiyat üzerinden harnup alımlarının Binboğa Yem Fabrikası tarafından doğrudan üreticiden gerçekleştirileceğini belirtti.

Yerli, Binboğa’nın kooperatifçilik anlayışıyla her zaman üreticinin yanında olduğunu belirterek, harnup üretiminin sürdürülebilirliği ve üreticinin emeğinin karşılığını almasını hedeflediklerini söyledi. Yerli, belirlenen alım fiyatının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Açıklamada, harnup alımları kapsamında üreticilere yapılacak ödemelerin ise en geç 60 gün içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.