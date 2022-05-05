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Uzaylı mikroplar endişe yarattı

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Bilim insanları, Mars örneklerinin uzaylı mikropları tutabileceği konusunda uyardı.

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Uzaylı mikroplar endişe yarattı

 

 Mars kayalarının uzaylı mikropları barındırabileceğinden endişe ediliyor.

 


 

 Mars’ta yaşam arayışı sürerken gezegenden örnekler toplama ve Dünya’ya getirme çalışmaları da devam ediyor. NASA, Mars’tan Dünya’ya taş getirmeyi planlıyor. Ancak bilim insanları Perseverance’ın topladığı örneklerle bazı uzaylı mikropların da gelebileceğinden endişe ediyor.

NASA bu hafta halka açık toplantılar düzenliyor ve Mars’tan örnek alma planları hakkında geri bildirim istiyor. Halihazırda uzay ajansı, 2030’ların başlarında bir ABD Hava Kuvvetleri üssüne Mars örnekleri içeren bir uzay aracı indirmeyi planlıyor. Ancak bazı bilim insanları NASA’nın yabancı mikroplardan korunmamızı sağlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Louisiana Eyalet Üniversitesi’nden jeolog Peter Doran, “Mars’ın yüzeyinde yaşayan herhangi bir şey olma olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum, ama yine de bir ihtimal var” diyor.

DÜNYA’DA HAYATTA KALAMAZ

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bir gezegen bilimcisi olan Jim Bell de Mars’taki herhangi bir yaşamın Dünya’da hayatta kalmaya uygun olmadığını söylüyor. Bell, “Tamamen farklı bir ekosistemden, tamamen farklı bir potansiyel biyosferden bahsediyoruz. Ve tabii ki, Mars’ta bir biyosfer olup olmadığını bilmiyoruz” diyor.

Bu nedenle, Mars örneklerinde herhangi bir uzaylı mikrobun Dünya’da hayatta kalma şansı düşük olarak görülüyor. Ancak NASA tehlikeyi göz ardı etmiyor. Uzay ajansı, örnekleri Dünya’ya getirmek için muhafazakar bir yaklaşım benimsemeyi planlıyor. Ve NASA, Mars ile doğrudan temas eden her şeyi sterilize edeceğini belirtiyor.

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