4.5G döneminden itibaren hız kazanan yatırımlar, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çok daha dayanıklı, modern ve geniş kapsamlı bir iletişim ağı oluşturmasını sağladı. Lider operatör, yeni nesil teknolojilerle iletişim altyapısını güçlendirerek 5G’ye giden yolda dijital geleceğe hazırlanıyor.

Son yıllarda hayata geçirilen altyapı projeleri, iletişim gücünü sadece şehir merkezlerinde değil, ülkenin en uzak noktalarına kadar ulaştırmayı hedefliyor. Yeni nesil teknolojilerle desteklenen bu yatırımlar sayesinde, olası enerji kesintileri veya olağanüstü durumlarda bile kullanıcıların iletişimi kesintisiz sürüyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, geliştirdiği altyapı sistemleriyle yalnızca teknik kapasiteyi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın dijital geleceğine stratejik bir katkı sağlıyor. Yüksek hız, güçlü çekim kalitesi ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle altyapı yatırımları, dijital dönüşümün en önemli yapı taşlarından biri haline geliyor.

Yeni Mobil İletişim Kuleleriyle Daha Geniş Kapsama

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kapsama gücünü artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla ülke genelinde yeni mobil iletişim kulelerini devreye aldı. Bu kapsamda Çevreyolu (Lefkoşa), Mevlevi (Güzelyurt) ve Bostancı (Güzelyurt) bölgelerinde aktif hale getirilen kuleler sayesinde kapsama alanı genişletildi, sinyal kalitesi ve veri aktarım hızında gözle görülür bir iyileşme sağlandı.

Yeni kulelerle birlikte hem kırsal hem de şehir içi hatlarda bağlantı kalitesi daha istikrarlı hale gelirken, bölge sakinleri ve yoldaki kullanıcılar artık çok daha güçlü ve kesintisiz bir iletişim deneyimi yaşıyor. Bu yatırımlar, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “her noktada güçlü çekim” hedefinin bir parçası olarak, 5G’ye geçiş sürecinde stratejik bir adım niteliği taşıyor.

Dijital Dönüşüm Yolunda 5G Hazırlıkları

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G teknolojisini ülkeye kazandıran ilk operatör olarak ilk günden itibaren %99,6 nüfus kapsama oranına ulaştı. Lider operatör, bu başarısını yeni sahalar, genişletilen frekans bandı ve artırılan ağ kapasitesiyle daha da ileriye taşıyor. Dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda yatırımlarına ara vermeden devam eden Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2026 yılında 5G teknolojisini Kuzey Kıbrıs’a kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede kullanıcılar, geleceğin bağlantı deneyimini daha yüksek hız, düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesiyle yaşayacak.

Her Noktada Güvenilir Hizmet Anlayışı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, teknolojik yatırımlarını kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla birleştiriyor. Çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve dijital platformlar üzerinden 7/24 kesintisiz destek sağlayan ekipler, kullanıcıların her koşulda yanında yer alıyor. Müşteriler, Turkcell İletişim Merkezleri’ni ziyaret ederek veya Çağrı Merkezi’ni arayarak hizmet alabiliyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi sosyal medya kanalları olan WhatsApp, Instagram, Facebook ve X (Twitter) üzerinden de kolaylıkla ulaşarak destek alabiliyorlar. Geniş kapsama gücü, yenilikçi hizmetleri ve dijital dönüşüme yön veren vizyonuyla Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülkenin iletişim altyapısında güvenin ve teknolojik liderliğin simgesi olmayı sürdürüyor.