TV+ deneyim günlerine büyük ilgi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, iletişim merkezlerinde dijital televizyon platformu TV+’ı müşterilerinin deneyimine sundu. Turkcell İletişim Merkezlerinde gerçekleşen etkinlikte ziyaretçilerin TV+ servisini ücretsiz deneme şansı yakalaması büyük beğeni ve ilgi gördü

Kuzey Kıbrıs Turkcell, farklı şehirlerde yer alan iletişim merkezlerinde dijital televizyon platformu TV+’ı müşterilerinin deneyimine sundu. Etkinlikte TV+ deneyim standı gün boyunca ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı. Etkinliklerde gün boyunca TV+ tanıtım standında TV+ servisi hakkında bilgi aktarıldı. Faturalı Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine ‘1 ay denemesi bedava’ TV+ kuponu ile ücretsiz deneme şansı verildi. Müşterilerin yakaladığı bu şans büyük beğeni ve ilgi gördü.

Etkinlikler dört gün boyunca sırasıyla Airtech Lefkoşa, Sarpkan Dereboyu, Nexsis Girne ve Sarpkan Gazimağusa Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezlerinde düzenlendi.

Yapılan etkinliklerde, geri alıp izleme özelliğine sahip ve Kuzey Kıbrıs kanalları dahil 150'den fazla yerli ve yabancı TV kanal ını, en yeni film ve dizileri, belgeselleri, dünyaca ünlü spor programlarını ve eğlenceli animasyonları kullanıcılarıyla buluşturan dijital TV ve içerik platformu TV+ tanıtılarak müşterilerin deneyimine sunuldu. Deneyimler sırasında müşterilere ikramlar da yapıldı.



TV+’ın tanıtılan birçok önemli özelliğinin yanı sıra çoklu ekran özelliği ile akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden kullanım yapılabildiği aktarıldı. Aynı zamanda herhangi bir programı akllı TV’den izlerken tabletten farklı bir içerik izlenebildiği, herhangi bir cihaz üzerinden izlenmeye başlanan bir programın durdurulup, kullanıcıların farklı bir cihazdan kaldıkları yerden izlemeye devam edebildikleri de anlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen bilgiye göre müşterilerinin TV+ üyeliğini başlatmak için TV yazıp 3030'a kısa mesaj göndermelerinin yeterli olduğu aktarılırken, üyelik ücretinin Kuzey Kıbrıs Turkcell faturasına aylık olarak yansıdığı belirtildi. Detaylı bilgi almak isteyen kişilerin https://www.kktcell.com/servisler/tvplus linkinden yararlanabileceği de verilen bilgiler arasında.