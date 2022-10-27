Turkcell HaCXathon Kıbrıs’ın ödülleri sahiplerini buldu

Turkcell HaCXathon’da öğrenciler fikirleriyle yarıştılar. Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşen ve 3 takımı ödülle buluşturan HaCXathon üniversiteden yüzlerce başvuru aldı

Turkcell, HaCXathon’u Kıbrıs’a taşıdı. Yüzlerce öğrencinin başvuru yaptığı HaCXathon Kıbrıs’ta ödüller sahiplerini buldu. 3 ile 5 kişinin bir araya gelip takım oluşturduğu ve tasarım odaklı düşünce metodolojisi ile kısa bir süre içerisinde fikir üretmesi beklenen yarışmada 3 takıma ödülleri verildi.

Pazarlama ve Müşteri Deneyimi stratejisine hizmet eden ve müşteriler için fark yaratan deneyimlerle yaklaşımlar tasarlama amacı güden HaCXathon’da tüm takımlar bir haftalık süreçte rekabet içerisinde yarıştı. Zengin bir içeriğe sahip olan etkinlikte, Turkcell'in üst düzey yöneticileri öğrencilerle deneyimlerini paylaştı, öğrencilerden müşteri deneyimini çeşitli alanlarda geliştirmeleri için öneriler istendi. Bu etkinliğin sonunda ise başarılı olan ilk üç grup belirlenen ödüllerin sahibi oldu.

“Müşteri deneyiminin yanında yeni fikir ve önerileri de her zaman önemsiyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, öğrencilerle hem online olarak hem de ödül töreninde bir araya geldi. Küçüközdemir etkinlikte yaptığı konuşmasında hem deneyim ve tecrübelerini paylaştı hem de öğrencilere önerilerde bulundu. Adada GNÇ Kıbrıs ile çok sayıda öğrencinin tercih ettiği marka olduklarını belirten Küçüközdemir, adanın lider operatörü olarak müşteri deneyimini çok önemsediklerinin altını çizdi. Gençlerden gelen yeni fikir ve önerileri her zaman dinlediklerini dile getiren Küçüközdemir bu projede de gençlerden çok özel fikirler çıktığını vurgulayarak tüm takımları tebrik etti.



Bugüne kadarki yapılan HaCXathon sürecine toplam 1.5 milyon öğrenci erişimi!

HaCXathon Kıbrıs’taki birçok üniversitenin desteğini alırken öğrencilerin de ilgisiyle karşılandı. Üniversitelerden 400’e yakın online başvuru alan HaCXathon’da, seçilen 8 üniversiteden 40 farklı disiplindeki öğrencilerin oluşturduğu 11 takım yarıştı. Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları takımlara yarışma boyunca Mentorluk desteği sağladı. Hacxhathon’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri Ceyhun Batman, Kaan Çankırlı, Batın Nazlıer, Muhammed Nasih Aydın 1’inci, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencileri Eray Eren, Ahmed Gameel, Ata Akdeniz 2’nci ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri Nadir Güney Kunt, Orkun Başar, Yusuf Mert Açıkgöz, Melis Kurt 3’üncü oldular.

1’inci olan INNOVATHON takımı GNCOIN projesi ile 15.000 TL, 2’nci olan KARGA takımı Paycell ile Yeni Ödeme Deneyimi projesi ile 10.000 TL ve 3’üncü olan HACKGENEERS takımı GNÇ KAL projesiyle 5.000 TL’lik ödülün sahibi oldu.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere projeye katılım sertifikası ile çeşitli ödüller verildi. Dereceye girenlere ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’de staj ve çalışma olanağı sağlanacağı, projelerinin hayata geçirilmesinde rol alma imkanı verileceği de belirtildi.

