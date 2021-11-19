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Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı

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ABD’de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı ve son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı

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Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı
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ABD’de "Kunduz ayı" (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, ABD doğu yakası saatiyle 01.02’de başladı.

Son 581 yılın en uzun parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın yüzde 97'si 'nın gölgesinde kalacak ve bu durum 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürecek.


Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 3

Türkiye'den izlenemeyecek olan 2021 yılının son ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde gözlemlenebilecek.


Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 4

Ay tutulmasını izlemek için özel bir ekipmana ise gerek duyulmuyor. Ay'ın kendi yörüngesinde dolanırken 'nın gölgesine girmesiyle tutulma gerçekleşiyor.


Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 5

Kasım dolunayı, tutulma sırasında görülen kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da adlandırılıyor.
 


Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 6
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