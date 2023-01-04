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Somali'ye düşen 14 tonluk devasa göktaşında dünyada daha önce hiç görülmemiş iki 'uzaylı' mineral keşfedildi

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Dünya’ya düşen en büyük dokuzuncu göktaşında, daha önce dünyada hiç görülmeyen iki farklı mineral bulundu. 14 tonluk devasa göktaşında keşfedilen mineraller ‘elaliite’ ve ‘elkinstantonite’ olarak adlandırıldı. Bilim insanları, göktaşında benzer bir mineralin daha olabileceğini düşünüyor.

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Somali'ye düşen 14 tonluk devasa göktaşında dünyada daha önce hiç görülmemiş iki 'uzaylı' mineral keşfedildi

Kanada'dan bir araştırma ekibi, doğu Afrika'ya düşen 15 tonluk bir göktaşı parçasını analiz ettikten sonra iki yeni mineral ve potansiyel olarak üçüncü bir minerali daha keşfettiklerini açıkladı. 2 metreden fazla genişliğiyle kayıtlara geçen en büyük dokuzuncu göktaşı, 2020'de Somali'de bulunmuştu. Ancak bölgedeki deve çobanları aslında göktaşının uzun yıllardır bulunduğunu, hatta şarkılara ve şiirlere konu olduğunu söylüyordu. 

Batılı bilim insanları, Somali'nin Hiiraan bölgesindeki El Ali kasabası yakınlarında bulunduğu için dünya dışı kayaya ‘El Ali’ adını verdi. Demir bazlı olduğu düşünülen göktaşından 70 gramlık bir parça alan bilim insanları, kayanın incelenmesi için Alberta Üniversitesinin göktaşı koleksiyonuna göndermişti.

DÜNYA DIŞI İKİ MİNERAL

Alberta Üniversitesinin Yer ve Atmosfer Bilimleri bölümünde profesör ve koleksiyonun küratörü Dr. Chris Herd, göktaşını sınıflandırırken ‘olağandışı’ mineraller fark ettiğini söyledi. Herd, üniversitenin elektron mikroprob laboratuvarının başkanı Andrew Locock'tan araştırma yapmasını istedi. Herd, analizler sonucunda en az iki yeni mineral keşfettiklerini ifade etti.

Herd, benzer minerallerin 1980'lerde bir laboratuvarda sentetik olarak oluşturulduğunu ancak şimdiye kadar hiçbir zaman doğada kaydedilmediğini söyledi. Araştırmacılar, bu yeni minerallerin gerçek dünyada henüz bilinmeyen kullanımları olabileceğini sözlerine ekledi. Üçüncü bir potansiyel yeni mineral de şu anda analiz ediliyor.

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