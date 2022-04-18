Oxford’dan ‘uzaylı’ uyarısı

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya'nın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planının bir uzaylı istilasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Oxford'un İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nde (FHI) kıdemli araştırma görevlisi Anders Sandberg, bu tür bilgileri paylaşmanın dikkate alınması gereken bir risk oluşturduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, teknolojik gelişmelerin uzaylıların dikkatini çekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada bilim insanları, NASA'nın Dünya'nın konumunu uzaya ışınlama planının bir uzaylı saldırısına neden olabileceği konusunda uyardı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacıları, dünya dışı yaşamları selamlamayı amaçlayan "Galaksideki İşaret" olarak adlandırılan bir mesaj göndermişlerdi.

Dijital teknolojideki gelişmeler, artık daha fazla bilginin yayınlanabileceği anlamına geldiğini belirten bilim insanları, yeni mesajın, evrensel bir iletişim aracı oluşturmak için temel matematiksel ve fiziksel kavramları ve ardından Dünya'daki yaşamın biyokimyasal bileşimi hakkında bilgi içerdiğini aktardı.

Bununla birlikte mesaj, güneş sisteminin kendisinin, Dünya'nın yüzeyinin ve insanların sayısallaştırılmış tasvirleriyle birlikte, büyük yıldız kümelerine göre güneş sisteminin konumunu da içerirken, dünya dışı yaşamların yanıt vermesi için bir davetle sona eriyor.

Mesaj ile ilgili konuşan Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nde (FHI) kıdemli araştırma görevlisi olan Anders Sandberg, bu tür bilgileri dünya dışı yaşamla paylaşmanın dikkate alınması gereken bir risk oluşturduğu konusunda uyardı.

Sandberg, mesajın uzaylı bir uygarlığa ulaşma şansının düşük olmasına rağmen, "etkisi o kadar yüksek ki, gerçekten ciddiye almanız gerekiyor" dedi.

Anders Sandberg, "Zavallı uzaylılar, çeşitli nedenlerle çeşitli mesajlar gönderiyor olabilir" dedi.

Başta Stephen Hawking olmak üzere birçok bilim insanı geçmişte bu mesajların riskli olabileceği konusunda uyarmıştı.

2010'da yayımlanan bir belgeselde, Profesör Hawking, Dünya'da, farklı teknolojik ilerleme seviyelerindeki medeniyetler arasındaki etkileşimlerin, daha az gelişmiş grup için pek de iyi sonuç vermeme eğiliminde olduğuna dikkat çekmişti.