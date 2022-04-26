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Mars'ta 94 dakika deprem

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Mars’ı inceleyen Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden biri 94 dakika sürdü.

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Mars'ta 94 dakika deprem

Mars'ın en ilgi çekici özelliklerinden biri , Dünya'da yaşadığımızlardan farklı olmayan depremlerin varlığı.

2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyorlar.

Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler.

Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.



Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.

Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı. 
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