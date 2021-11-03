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Kanser teşhisi için önemli buluş

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ABD’de Mayo Clinic araştırma merkezi tarafından kan testi yoluyla 50’den fazla kanserin tespit edilebildiği yeni bir çalışma yayımlandı. 6 bin 600 kişi üzerinde yapılan çalışmada, testin yüzde 1’den daha az hata ile kanseri tespit edebildiği belirtildi

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Kanser teşhisi için önemli buluş
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ABD’de tıp araştırmaları gerçekleştiren Mayo Clinic, kan testinden kanser tespiti üzerine yeni çalışmasını yayımladı.


Araştırma: Yeni kan testi 50'den fazla kanser türünü tespit edebilir - 2

6 bin 600 kişiyi içeren çalışmada, kandan alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tespit edilebileceği belirtildi.


Araştırma: Yeni kan testi 50'den fazla kanser türünü tespit edebilir - 3

KANSER İLE İLİŞKİLİ 29 SİNYAL TESPİT EDİLDİ

Alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, yaptıkları başka bir çalışmada testin yüzde 1’den daha az yanlış tespit yaptığı vurgulandı.



Araştırma: Yeni kan testi 50'den fazla kanser türünü tespit edebilir - 4

Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, “Pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabilir” derken, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" diye konuştu.


Araştırma: Yeni kan testi 50'den fazla kanser türünü tespit edebilir - 5

KANDAKİ DNA İNCELENİYOR

Feygin, kanın bir DNA imzası içerdiğini söylerken, geliştirilen kan testinin kanser hücresinin tuttuğu DNA'yı izlediğini söyledi.


Araştırma: Yeni kan testi 50'den fazla kanser türünü tespit edebilir - 6

"Kanda tümör kaynaklı bu küçük DNA parçalarını bulup sıralayabiliriz ve gördüğümüz kalıplara dayanarak kanser için bir sinyal olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz” diyen Feygin, "Bu kanser sinyalinin vücutta nereden geldiğini çok yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz" şeklinde konuştu.
 

BU, EZBER BOZAN BİR ŞEY’

Araştırmayı gerçekleştiren diğer isimlerden Dr. Greg Plotnikoff, "2021 yılında bu, yapabildiğimiz her şeyin çok ötesinde. Bu, ezber bozan bir şey" derken, “Erken yakalanan kanserlerin daha tedavi edilebilir aşamalarda olduğunu söyleyerek, risk faktörleri olan hastalar için testi kullanılabilir” diye konuştu.


Araştırma: Yeni kan testi 50'den fazla kanser türünü tespit edebilir - 8


Plotnikoff, "Bir şeyleri daha erken yakalayabilirsek, o zaman önemli bir fark yaratma şansımız olur" ifadelerini kullandı.

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Etiketler; #kanser
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