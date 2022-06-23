Güneş'teki leke bir gecede iki kat büyüdü

Güneş'te yer alan AR3038 adındaki leke bire gecede iki kat büyüyerek üç dünya büyüklüğüne ulaştı. Bilim insanları yakında daha fazla Güneş patlamasının etkisi altında kalabileceğimizi söyledi.

Dünya'nın yörüngesinde döndüğü yıldız olan Güneş'teki AR3038 adı verilen leke büyümeye devam ediyor.

Yapılan son incelemelere göre AR3038 bir gecede iki katı büyüklüğüne ulaştı. AR3038 kabaca gezegenimizin üç katı büyüklüğünde olduğunu söylemek mümkün.

Bilim insanları, yakın gelecekte daha fazla güneş patlaması görebileceğimizi söyledi.



Eğer bu patlamalar yaşanırsa atmosferde daha parlamalar göreceğiz. Kuzey ışıkları olarak bilinen bu fenomen gökyüzünde birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağlıyor.

Öte yandan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) güneş patlamalarını ve diğer patlamaları izleyen Uzay Hava Tahmin Merkezi, Dünya için herhangi bir aurora uyarısı yayınlamadı.

Yapılan incelemelere göre Güneş bu baharda daha fazla aktifleşti. Toplamda 11 yıllık bir döngüye sahip olan Güneş parlamaları daha fazla M ve X sınıfı (en güçlü tür) ışınlar göndermeye başladı.

Araştırmacılar koronal kütle atılımı (CME) olarak da adlandırılan bu ışınların kısa süreli radyo kesintisi üretmek dışında zararsız olduğunu söylüyor. Nadir durumlarda, CME'ler uydular veya elektrik hatları gibi temel altyapıyı bozabilir.

Bu yüzden hem NASA hem de NOAA, Güneşi sürekli izliyor.

Ayrıca NASA'nın Parker Solar Probe görevi, güneş lekelerinin kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güneşin yarattığı uzay havasını daha iyi anlamak için periyodik olarak güneşe çok yakın uçuyor.