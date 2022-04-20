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Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor

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Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter tam bir hizada sıralanmaya başlıyor. Nadir görülen gök olayı Kuzey Yarımküre'den izlenebilecek. Gezegen sıralamasına cumartesi günü Ay da eşlik edecek.

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Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor

Çok nadir görülen gökyüzü olayı ile gezegen şöleni yaşanıyor.NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin ötegezegen keşfedildi


Şafak öncesi gökyüzünde Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter`in mükemmel bir hizada sıralanması izlenebilecek.

Onları görmek için en iyi zaman, ufkun hemen üzerinde sabah 5 ile sabah 6 arasında olacak.

Ay Cumartesi günü sıraya katılacak, Merkür ise 24 Haziran'da katılacak.

Gezegenler gerçekte uzayda fiziksel olarak hizalanmıyorlar, hizalanma Dünya'dan bakış açısına göre gelişiyor.


Çıplak gözle Mars ve Satürn'ü görmekte zorlanılabileceği bu iki gezegeni net bir şekilde görebilmek için dürbün kulanılabileceği belirtiliyor.

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