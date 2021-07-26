glo™’nun sigara kullanımının zararını azalttığı bilimsel çalışmalarla ortaya çıktı

BAT’nın yeni kategori ürünü glo™’nun sigara kullanımının zararını azalttığı bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarıldı

Dünyanın önde gelen çok kategorili şirketlerinden biri olan British American Tobacco (BAT), 2020 yılında vizyonunu Daha İyi Bir Gelecek™ inşa etmek doğrultusunda yeniden şekillendirerek, stratejisinin merkezine sürdürülebilirliği koydu. BAT dünya genelinde AR-GE çalışmalarına önemli yatırımlar yapmaya ve tüm paydaşları için değer yaratmaya devam ediyor.



Internal and Emergency Medicine dergisi, geçtiğimiz günlerde British American Tobacco’nun (BAT) Yeni Kategori ürünleri ile ilgili araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırmada, geleneksel sigaradan BAT'nin Tütün Isıtma Ürünü (THP) glo™'ya tamamen geçiş yapmanın, sigara içmeye devam edilmesine kıyasla, belirli toksik maddelere maruz kalma ve sigara kullanımının potansiyel zararını önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koyuldu.

glo™’ya geçiş yapanlar, sigarayı bırakanlarla çok yakın etkilere sahip

12 aylık bir çalışmanın ilk 6 ayında kaydedilen sonuçlar, sigara içmeye devam edenlere kıyasla tamamen glo™'ya geçiş yapanlarda ölçülen zararın azaldığını gösteriyor. Çalışmanın tüm sonuçları ise 2021 sonunda yayınlanacak.

Çalışmada, 6 ay boyunca tamamen glo™ kullanan sigara tüketicilerinde, sigara içmeye devam edenlere kıyasla zararın azaldığı görülürken, ABD Tıp Enstitüsü tarafından belirlenen altın standart indikatörü de glo™'nun düşük riskli bir ürün olduğunu da doğrular nitelikte.

Tamamen glo™’ya geçiş yapan sigara kullanıcılarındaki zararın azaldığını gösteren ilk araştırma özelliğini taşıyan çalışmada, glo™ kullanıcılarındaki sonuçların sigarayı tamamen bırakanlara oldukça yakın olduğu görüldü.

glo™ kullanıcılarında görülen toksik sonuçlar şu şekilde belirtildi:

Akciğer kanseri riski biyobelirtecinde dikkate değer düşüş gözlendi.

Beyaz kan hücresi sayısında, kardiyovasküler hastalık riskinin (CVD) göstergesi olan inflamatuar ve diğer sigara ile bağlantılı hastalık belirteçlerinde dikkate değer düşüş gözlendi.

Düşük KVH riski ile ilişkili HDL kolesterolde iyileşme,

CVD ve hipertansiyon gibi sigarayla ilgili çeşitli hastalıklarda rol oynayan bir süreç olan oksidatif stress göstergelerinde iyileşme görüldü.



BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr David O'Reilly: “Tamamen glo™'ya geçmenin sağlayabileceği risk azaltma potansiyelini anlamamızı sağladığı için bu sonuçları oldukça heyecan verici buluyoruz. Çalışma, sigara kullanıcıların tamamen glo™'ya geçmelerinin belirli toksik maddelere maruz kalmalarını azaltmaya yardımcı olduğunu ve bu nedenle sigarayla alakalı belirli hastalıklara yakalanma risklerini de azalttığını gösteriyor. Potansiyel Zararın Biyobelirteçleri ölçümlerinde, sigarayı tamamen bırakmaya yakın veriler görmek oldukça cesaret verici olmakla birlikte glo™'nun insan sağlığına verilen zararı azaltma hedefinin de potansiyeli ortaya koyuyor. Bu da bizim işimizin sağlık üzerindeki etkisini azaltarak Daha İyi Bir Gelecek™ hedefimize emin adımlarla ilerlememizi sağlıyor.” dedi.Çalışma, İngiltere’de yaşayan 23-55 yaş arası genel sağlık durumu iyi olan ve sigarayı bırakmak isteyen ve istemeyen gönüllü katılımcılardan oluşuyor. Sigarayı bırakmak istemeyen sigara kullanıcıları kendi seçimleri doğrultusunda sigara içmeye devam ederken ya da tamamen glo™ kullanırken, sigarayı bırakmak istediklerini belirten sigara kullanıcılarına ise nikotin replasman tedavisi sunuldu ve sigarayı bırakma danışmanından destek alması sağlandı. Araştırmaya, kontrol grubu olarak “hiç sigara içmeyen” bir grup da dahil edildi.Kontrollü bir ortamdan ziyade gerçek dünyada glo™'nun risk azaltma potansiyelini araştırmak için yapılan çalışmada, katılımcıların kan, idrar vb. ölçümleri ayda bir yapılarak, alınan numuneler sigara dumanı toksik maddelerine karşı test edildi ve katılımcılar üzerinde potansiyel zararın biyolojik etkileri incelendi.Çalışmadan elde edilen diğer sonuçların 2021'in sonuna kadar tamamlanarak toksik maddelere ve potansiyel zarar biyobelirteçlerine maruz kalmadaki düşüşün çalışma süresi boyunca devam edip etmediği görülmüş olacak.