En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası

Research.com’un yayımladığı en iyi bilim insanları listesine; KKTC, Kıbrıs ve Türkiye dereceleri ile YDÜ akademisyenleri damga vurdu “En İyi Bilim İnsanları” listesinde; YDÜ’den Prof. Başer “Biyoloji ve Biyokimya” alanında Kıbrıs genelinde birinci, Türkiye’de ikinci en iyi bilim insanı olarak yer aldı. Aynı listede; Prof. Turjman “Bilgisayar Bilimleri” alanında KKTC’de birinci olurken Prof. Özsöz ve Prof. Çalış ise “kimya” alanında KKTC’nin en iyi ilk iki bilim insanı olarak yer aldı

Uluslararası araştırma portallarından Research.com, dünyanın ve ülkelerin en iyi bilim insanlarını sıraladığı listeyi açıkladı. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri “Biyoloji ve Biyokimya”, “Bilgisayar Bilimleri” ve “Kimya” alanlarında elde ettikleri KKTC, Kıbrıs ve Türkiye dereceleri ile büyük bir fark yarattı.Bilim insanlarının sadece kendi alanlarında imza attığı bilimsel çalışmaların dahil edildiği D-Indeks verileri baz alınarak hazırlanan listede, bilim insanlarının alanlarında aldıkları ödüller ve atıf sayıları da göz önünde bulunduruldu.Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Research.com’un en iyi bilim insanları sıralamasında “Biyoloji ve Biyokimya” alanında Kıbrıs geneli ve KKTC’de en iyi bilim insanı olurken Türkiye’de de bu alanda ikinci sırada yer aldı.Alkaloitler, uçucu yağlar ve doğal ürünler üzerinde yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Prof. Dr. Başer, Türkiye florasına dahil beş yeni bitki türünün isimlendirilmesine de katkı sağladı ve dört bitkiye adı verildi. 883’ü uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere kariyeri boyunca 1,083 makale yayımlayan Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, 150’nin üzerinde kongre bildirisi ve 62 adet kitaba da imza attı. Bilim Akademisi Derneği’nin de üyesi de olan Prof. Dr. Başer’in TUBİTAK Bilim Ödülü dahil ulusal ve uluslararası pek çok ödülü bulunuyor.Research.com, dünyanın ve ülkelerin en iyi bilim insanlarını sıraladığı listede “Kimya” alanına ise Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özsöz ve Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış damga vurdu.Aralarında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün de bulunduğu pek çok ulusal ve uluslararası ödüle sahip olan Prof. Dr. Mehmet Özsöz, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak yürüttüğü çalışmalarla Research.com tarafından “Kimya” alanında KKTC’ninen iyi bilim insanı olarak gösterildi. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ise aynı alanda KKTC’nin en iyi ikinci bilim insanı olarak gösterilirken bu alanda KKTC’den başka bir isim yer almadı. Türkiye Doping Kontrol Vakfı, Ankara Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Farmakognozi Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan TUBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. İhsan Çalış, Ankara Eczacı Odası, Farmasötik Bilimler Ankara Derneği, Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung, American Society of Pharmacognosy, Bilim Akademisi Derneği’nin de üyesi. 2018’de Erzurum’da yeni keşfedilen “Geven Otu” türüne de Prof. Dr. İhsan Çalış’ın ismi verilerek “Astragalus İhsancalisii” olarak adlandırılmıştı.Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü Müdürü ve Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fadi Al-Turjman ise “Bilgisayar Bilimleri” KKTC’nin en iyi bilim insanı olarak yer aldığı listede, dünyanın ise en iyi ilk 3,600 bilim insanı arasında yer aldı. Türkiye genelinde ise alanının en iyi ilk 5 akademisyeni arasında gösterilen Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Akıllı IoT sistemleri, kablosuz ve mobil ağ mimarileri ile yapay zeka gibi alanlarda imza attığı çalışmalarla, Haziran 2022’de ilk kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın da sahibi olmuştu.Alanlarında dünyanın en saygın bilim insanlarının Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında buluştuğuna vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Research.com’un yayımladığı dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer alarak üniversitemizi ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan kıymetli Hocalarımız bunu bir kez daha gösterdi” ifadesini kullandı.Üniversite olmanın asli unsurlarından birinin insanlık yararına bilim üretmek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Gerçekleştirdikleri çalışmalarla alanlarında bilimsel ilerlemeye büyük katkılar sunarken genç araştırmacılara da ilham veren kıymetli bilim insanlarımızın onore edilmesinden büyük bir mutluluk duyduk” ifadesini kullandı.