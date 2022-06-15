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Dünya büyüklüğündeki alanı bir saniyede yutuyor

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Avustralyalı bilim insanlarından oluşan bir ekip, son dokuz milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliğini keşfettiklerini açıkladı.

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Dünya büyüklüğündeki alanı bir saniyede yutuyor
 

9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi

  

Avustralyalı bilim insanları önemli bir keşfe imza attıklarını duyurdu. 

9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 2

Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacıları J1144 adındaki kara deliğin son 9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği olduğu iddia edildi. 


9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 3

Her saniye Dünya büyüklüğünde alanı yuttuğu belirtilen kara değilin 3 milyar Güneş kütlesine sahip olduğu tahmin ediliyor.


9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 4

Tespit edilen son kara deliğin etrafındaki ışık halesinin, Samanyolu Galaksisi'nin ışığından 7 bin kat daha parlak olduğu açıklandı.


9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 5

Çalışmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Christopher Onken, kara deliğin büyük ihtimalle Samanyolu'na çok yakın olduğu için fark edilememiş olabileceğini söyledi.


9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 6

Gök bilimciler keşif sayesinde galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda yeni ipuçlarına ulaşabilmeyi umuyor.


9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 7

BAŞIBOŞ KARA DELİK BULUNMUŞTU

Bilim insanları 2022'in başlarında ilk önce anlamlandıramadığı bir veri setine ulaştı. Yapılan incelemeler gezegenimiz Dünya'nın da bir parçası olduğu Samanyolu Galaksisi içerisinde aykırı bir gök cismi tespit etti.

Söz konusu cismin başıboş dolaşan bir kara delik olduğu öne sürüldü. Bu Uzay boşluğunda sık rastlanan bir durum değil. Kütlece çok ağır olan kara delikler etrafındaki maddeleri kendilerine çekerler.


9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 8

Bu veriler bir başka bilim insanı ekibi tarafından yeniden analiz edildi. İki grup da aynı sonuca ulaştı. Söz konusu nesnenin Samanyolu Galaksisi içerisinde uzay gezginliği yapan bir kara delik olduğu tespit edildi.

Öte yandan Berkeley Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı farklı bir sonuca ulaştı. Casey Lam ve Jessica Lu'nun yaptığı çalışmada söz konusu nesnenin bir nötron yıldızı olabileceği belirtildi.

Bilim dünyasındaki bu tartışma karanlık objeler için yeni bir araştırma metodunun doğmasına neden oldu. Araştırmacılar bu objelerin yerçekimsel alanlarının başka yıldızların yanından geçerken ışığı nasıl eğip çarpıttığını inceledi.


9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 9

Yerçekimine yapılan bu mikro mercekleme ile karanlık olduğu için görülemeyen maddenin tespiti yapılabildi. Lu, "Mikro mercekleme ile bu yalnız, kompakt nesneleri inceleyip tartabiliyoruz. Sanırım bu karanlık nesnelere başka bir şekilde görülemeyecek yeni bir pencere açtık" dedi.

Kara delikler yaşamlarının sonuna ulaşmış ve dış malzemelerini fırlatmış büyük kütleli yıldızların çökmüş çekirdekleri olarak tanımlanıyor. Kısa ömürlü olarak kabul edilen kara delik öncüsü yıldızların bile Güneş'ten kütle olarak en az 30 kat daha büyük olduğu belirtiliyor.


9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi - 10
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