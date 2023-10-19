Dr. Kazan’ın projesine TÜSEB desteği

YDÜ’den Dr. Hasan Hüseyin Kazan’ın araştırmacı ekibinde yer aldığı, anne karnındaki bebeğin gelişim anomalilerini saptayacak tarama testi projesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan destek aldı

Sağlık alanında, yenilikçi ve problem çözücü projeleri destekleme misyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile çalışmalarını sürdüren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dr. Hasan Hüseyin Kazan’ın araştırmacı ekibinde yer aldığı, anne karnındaki bebeğin gelişim anomalilerini saptayacak tarama testi geliştirme projesini destekleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacısı Dr. Hasan Hüseyin Kazan’ın, dizayn ve yazım sürecini yönettiği “Dijital Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli İnvaziv Olmayan Fetal Tarama Testi Geliştirilmesi ve Klinik Validasyonu” başlıklı proje, Gazi Üniversitesi’nden klinisyenlerle ortak yürütülüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dr. Hasan Hüseyin Kazan’ın araştırmacı olduğu “Dijital Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli İnvaziv Olmayan Fetal Tarama Testi Geliştirilmesi ve Klinik Validasyonu” başlıklı proje; cerrahi işlem gerektirmeyen fetal taramada özel bir polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) teknolojisi olan dijital PZR’nin de etkinliğini kanıtlayacak.

Bilimsel araştırmaları, toplumun hayat kalitesini artıracak ve pek çok alanda mevcut uygulamaları iyileştirecek ürünlere dönüştürmenin önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Öğretim görevlilerimizden Dr. Hasan Hüseyin Kazan’ın Gazi Üniversitesi’nden meslektaşlarımızla birlikte araştırmacı olarak yer aldığı, bebeklerdeki olası anomalileri anne karnında iken tespit etmeyi amaçlayan tarama testi projesi de bunun en önemli örneklerinden biri” ifadesini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan (TÜSEB) destek alan araştırma projesi ile fetal taramada anne kanından fetüse ait hücre dışı DNA ile dijital PZR teknolojilerinin entegrasyonunu gerçekleştireceğini söyleyen Dr. Hasan Hüseyin Kazan ise, “Proje sayesinde, mevcut fetal tarama teknolojilerine alternatif üreterek maliyet ve zaman avantajı sağlamayı, böylece bu testleri yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

