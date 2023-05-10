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Doktorlardan "yapay zekayı durdurun" çağrısı

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Yapay zekanın milyonlarca kişinin sağlığına zarar verebileceğini ve insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğini söyleyen doktorlar ve halk sağlığı uzmanları, düzenlemeler yapılana kadar yapay genel zekanın gelişiminin durdurulması çağrısında bulundu.

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Doktorlardan "yapay zekayı durdurun" çağrısı
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Silikon Vadisi'nde aralarında Elon Musk'un da bulunduğu teknoloji dünyasının önde gelen isimleri yapay zekanın gereken düzenlemeler yapılana kadar yapay zeka çalışmalarının durdurulması çağrışı yapmıştı.

Benzer bir çağrı bu kez tıp dünyasından geldi.

Doktorlardan "yapay zekayı durdurun" çağrısı - 2

Yapay zeka, hastalıkların teşhisini iyileştirerek, hastaları tedavi etmenin daha iyi yollarını bularak ve bakımı daha fazla insana yayarak sağlık hizmetlerinde devrim yaratma potansiyeline sahip.

Ancak BMJ Global Health dergisinde yazan İngiltere, ABD, Avustralya, Kosta Rika ve Malezya'dan sağlık uzmanlarına göre yapay zekanın gelişimi aynı zamanda olumsuz sağlık etkileri üretme potansiyeline de sahip.


Doktorlardan "yapay zekayı durdurun" çağrısı - 3

Tıp ve sağlık hizmetleriyle ilişkili riskler arasında “Yapay zeka hatalarının hastalara zarar verme potansiyeli, veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili sorunlar ve yapay zekanın sosyal ve sağlık eşitsizliklerini daha da kötüleştirecek şekillerde kullanılması yer alıyor” dediler.


Doktorlardan "yapay zekayı durdurun" çağrısı - 4

Bir zarar örneğinin, daha koyu tenli hastalarda kan oksijen seviyelerini fazla tahmin eden ve hipoksilerinin yetersiz tedavisine neden olan yapay zeka güdümlü bir nabız oksimetrenin kullanılması olduğunu söylediler.

Ancak yapay zekadan insan sağlığına ve hatta insan varlığına yönelik daha geniş, küresel tehditler konusunda da uyarıda bulundular.

Doktorlardan "yapay zekayı durdurun" çağrısı - 5

Yapay zeka, ölümcül otonom silahların kullanımı ve yapay zeka tabanlı sistemlerin çok sayıda işçiyi yerinden etmesi durumunda kitlesel işsizliğin ruh sağlığı üzerindeki etkileri yoluyla milyonlarca kişinin sağlığına zarar verebilir.

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