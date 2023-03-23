Beethoven'ın sırlarını saç telleri ortaya çıkardı

56 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü besteci Ludwig van Beethoven’ın DNA'sında saklanan gerçekleri, 5 saç örneği ortaya çıkardı. İşte uzun yıllardır ünlü bestecinin ölüm nedeniyle ilgili devam eden tartışmalara ışık tutacak olan araştırmada elde edilen veriler…

Cambridge Üniversitesi’nden bir araştırmacı grubu, ilk olarak analizlerine Avrupa ve ABD'deki koleksiyonlardan elde edilen 8 saç örneği ile başladı.Ancak içlerinden biri analiz elde edilemeyecek kadar hasar görmüştü. İkisinin ise Beethoven'a ait olmadığı anlaşıldı. Böylelikle ekip, çalışmalarına 5 örnek ile devam etti ve bestecinin genomunu ilk kez sıralamayı başardı.Saç tellerinden elde edilen DNA analizi, 1770 yılında Almanya’da dünyaya gelen ünlü bestecinin ölümüne ilişkin yeni verileri ortaya koydu. Veriler sonucunda Beethoven'ın genetik olarak karaciğer hastalığına yatkın olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B’ye yakalandığı ortaya çıktı.Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Johannes Krause, yapılan incelemeye ilişkin açıklamasında Beethoven’ın ölüm nedenini kesin olarak söylemenin imkansız olduğunu ifade ederek, “Ancak şu aşamada, ciddi derecede kalıtsal risklerin bulunduğunu ve Hepatit B olduğunu doğrulayabiliriz” dedi. CNN International’da yer alan habere göre daha önceden Beethoven'ın kurşun zehirlenmesi geçirdiğini öne süren çalışmada kullanılan saç örneğinin, ünlü besteciye değil bir kadına ait olduğu tespit edildi.Beethoven ve arkadaşlarının yazdığı mektuplar, bestecinin düzenli olarak alkol tükettiğine işaret ediyor. Her ne kadar günlük alkol tüketimine dair net bir bilgi yer almasa da yakın bir arkadaşının Beethoven hakkında her gün öğle yemeğinde şarap içtiğini yazdığı biliniyor. Araştırmayı kaleme alan grubun başyazarı Tristan Begg, yoğun alkol tüketimi ve genetik faktörlerin birleşiminin siroz hastalığının tetiklenmesinin nedeni olabileceğini söyledi. Klasik müziğin en önemli isimlerinden olan Beethoven'ın yaşadığı sindirim sorunlarının da çölyak hastalığı veya laktoz hassasiyetinden kaynaklanmadığı belirtildi.İŞİTME KAYBININ NEDENİ BELİRLENEMEDİYapılan araştırmada, 20li yaşlarının ortalarında işitme kaybı yaşamaya başlayan ve 1818’e kadar da duyma kabiliyetini tamamen kaybeden Beethoven’ın işitme kaybının kesin nedenini belirlenemedi. 1826 yılının Nisan ayında Beethoven, saç örneklerinden birini piyanist Anton Halm'a, "Das sind meine Haare!" ("Bu benim saçım!") sözleriyle kendisi bizzat vermişti. Beethoven, 1827 yılında Viyana’da hayatını kaybetti.