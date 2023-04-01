Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!

Türk bilim insanları 'bor' ile ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. O çalışmayla bor, kayaya dönüştürüldü. Proje hayata geçtiğinde kötü, kumlu ve dayanıksız zeminli arazi, bor ile iyileştirilebilecek.

15 YILDIR DEVAM EDEN PROJEDE SONA GELİNDİ

Mucizenin adı bor... Zemin sıvılaşması olan yeri yani kumlu zemini dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor. Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği laboratuvarında sıvılaşma olan zemine bor uygulaması yapılarak kayaç yapıya dönmesi sağlandı. 15 yıldır devam eden çalışmada artık sona gelindi. Eylül ayında ekip işe koyulacak, bor mucizesi ile zemine birçok noktadan bu kimyasal verilerek binalar yıkılmadan zeminler sağlamlaştırılabilecek.

ATV Haber'in haberine göree kötü zemini güçlendirmenin en ekonomik yolu 'bor' uygulaması olacak. Binayı yeniden yıkıp yapmak yerine sıvılaşan zemini kayaç yapıya dönüştüren bu uygulama yapılabilecek.

"MALİYETİ 300 BİN TL"

Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Eyüphan Avcı, "Bor'u toz halden katı bir hale getirdik. Sıvılaşan bir zemin uygun bir teknikle depreme dirençli hale getirebilirsiniz. 10 dakikalık bir sürede katı bir hale getirdik. Yerli ve milli ürünler kullanarak 5-6 katlı bir binada maliyet 600-700 bin TL'yi bulurken, bu malzemeyle 200-300 bin TL'ye çözebilirsiniz" dedi.