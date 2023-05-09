Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Telsim’in İlk Dijital Deneyim Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Arıklı ziyarette yaptığı konuşmada, bakanlığı döneminde ve gayretleriyle 4.5G ve 5G projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Merkez’in açılışı sırasında yurt dışında olduğu için ziyaretini Telsim’e bir gün gecikmeyle yaptığını belirten Arıklı, hem Dijital Deneyim Merkezi için, hem de 4.5G çalışmaları için üstün başarılarından dolayı emek veren tüm Telsim çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.

4.5G testinin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Arıklı, “Hep birlikte ülkemizi 4.5G’ye geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz startı verdik gerisi sizin başarılarınız, çok kısa bir süre içerisinde bu noktaya gelebilmek gerçekten büyük bir başarıydı. Ayrıca burada teknolojinin son harikasını görmek beni oldukça memnun etti, oldukça mutlu oldum” diye konuştu.

-Tüz:

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise “Ülkelere bakıldığı zaman artık 3G’nin olmaması gerektiğini söylüyorduk ve bize bir öncülük ettiniz, bize bir vizyon oluşturdunuz. Bu vizyon doğrultusunda ve aldığımız güçle birlikte 4.5G ile ilgili sözleşmemizi yaptık. Bakanımızın bizi desteklediği her süreçte biz elimizden gelenin en iyisini ve fazlasını yapmak için ilerliyoruz. Ülkemizin insanları bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.

