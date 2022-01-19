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“Adada neler yok ki”

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Uluslararası Uzay İstasyonu komutanı, Kıbrıs’ın uzaydan görüntüsünü paylaştı

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“Adada neler yok ki”
 
 
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) komutanı, Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Kıbrıs adasının uzaydan görüntüsünü paylaştı.
UUİ’nin komutanı Rus kozmonot Anton Şkaplerov, UUİ’den Kıbrıs adasının nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.
Twitter’da paylaşımda bulunan Şkaplerov, “Akdeniz’deki Kıbrıs adası, gerçek bir antik kültürel anıt hazinesi” açıklamasını yaptı. Şkaplerov, ayrıca “Tarih öncesi yeraltı mezarlarından, antik Roma sarayı kalıntıları ve zengin Antik Yunan mirasına… Adada neler yok ki!” ifadelerini kullandı.


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