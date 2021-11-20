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Ada genelinde 5G anlaşması

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Liderler ada genelinde 5G sinyallerinin kullanıma sunulmasının önünün açılması konusunda anlaştı

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Ada genelinde 5G anlaşması
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in Ada çapında 5G sinyallerinin kullanıma sunulmasının önünün açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.
İki taraflı Yayıncılık Teknik Komitesi’nde 2 yılı aşkın bir süredir ele alınan konu, Özel Temsilci Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis düzeyinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar nezdinde müzakere edilerek sonuçlandırıldı.
Tatar ve Anastasiadis’in onayının ardından, bu anlaşma BM Barış Gücü Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamayla kayda geçirildi.
Yayıncılık ve Telekomünikasyon Teknik Komitesi’nin yoğun çalışmaları sonucu ortaya çıkan anlaşma uyarınca, AB’nin de desteğiyle televizyon verici frekansları 700 megaherz (MHz) bandından çıkarılarak analogdan dijital yayına geçirilecek, eski 700 MHz’lik frekans bandı da 5G mobil hizmetlere ayrılacak.
Açıklamada, bu önemli anlaşmanın, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs Rum Müzakerecisi Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar tarafından imzalandığı belirtildi.
Bu önemli anlaşmayla KKTC Başbakanlığı'na bağlı AB Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen altyapı projesi kapsamında analogtan dijital yayıncılığa geçilmesinin de önü açılmış oldu.
 
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