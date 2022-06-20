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18 yıl sonra bir ilk: 5 gezegen hizalanacak

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Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin tek bir çizgide hizalanacak. Gezegenleri açık havada ve karanlık bir ortamda çıplak gözle görmek mümkün olacak. Bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında yaşanacak.

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18 yıl sonra bir ilk: 5 gezegen hizalanacak

Güneş sisteminde bulunan beş parlak gezegen haziran ayının başından beri hizalanmaya başladı. Yaklaşık 18 yıl sonra tekrarlanan bu olay en son 2004 yılının Aralık ayında yaşanmıştı.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında Güneşten uzaklıklarına göre sıralanıyor. Zaman zaman Dünya'nın uydusu Ay da bu sıralanın bir parçası haline geliyor.

Gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.

Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi. Bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında yaşanacak.

Nisan sonunda dört gezegen bir araya gelmişti. 

Nisan sonunda dört gezegen bir araya gelmişti. 

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor. Eylül ayına gelindiğinde Venüs ve Satürn'ün resimden çıkacağı belirtildi.

Merkür'ü bu gezegenler arasında çıplak gözle tespit etmek biraz daha zor. Gezegen sıralamaya en sonra giriyor ve görmek için çok az zamanınız olacak.

Beş gezegenin bir araya gelişini izlemek için en iyi vakit ise şafakla Güneş'in doğuşu arasında geçen süre. 

TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK

Hizalanma Kuzey Yarımküre'nin tamamında izlenebilecek. Bu yarımkürede yer alan Türkiye'deki astronomi meraklıları da beş gezegenin hizalanmasını görebilecek. 

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