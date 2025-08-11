Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bienale, Amerika, Almanya, Portekiz, Belçika, Brezilya, Rusya, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada, İtalya, Nijerya, Pakistan, Zimbabve, Özbekistan, Kazakistan, Kamerun, Türkiye, KKTC, İran, Mısır, Filistin ve Güney Kıbrıs'tan katılım olacak.

Arkhe tarafından organize edilen Bienal Lefkoşa, 7 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bienal, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin himayesinde, Vedat Kaner Vakfı’nın ana sponsorluğu, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsorluğu ve Pasha Group’un konaklama sponsorluğuyla hayata geçiyor. Design House Stockholm ve Poster for Tomorrow da Bienal Lefkoşa’ya destek veriyor.

Lefkoşa’nın kültürel, ekonomik ve sosyal yapısına kalıcı katkılar sunmayı hedefleyen bienal, genç sanatçılara yeni ifade alanları açarak onların görünürlüğünü artırmayı, aynı zamanda sanatın eğitici ve dönüştürücü gücünü öne çıkarmayı amaçlıyor. Bu yönüyle sadece sanat dünyasına değil, üniversitelerden sivil toplum örgütlerine, meslek odalarından esnafa kadar tüm kenti içine alan katılımcı bir model öneriyor.

Lefkoşa’nın tarihi ve mimari dokusu, kültürel çeşitliliği ve çok katmanlı mirası, bienalin tematik çerçevesini oluşturuyor. Yerel sanatlar, geleneksel üretim biçimleri ve kentin hafızasında yer etmiş mekânlar da bienalin önemli bileşenleri arasında yer alacak.

-Tarihi ve sembolik mekanlar ev sahipliği yapacak

Bienal Lefkoşa kapsamında kullanılacak mekânlar da şehrin kültürel ve tarihsel dokusunu yansıtan özel alanlardan seçildi. Atatürk Kültür Merkezi, Bedesten, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu, Sultan II. Mahmut Kütüphanesi, Arabahmet Kültür Evi ve Bandabuliya, bienalin kesinleşen ana sergi ve etkinlik alanları arasında yer alıyor. Ayrıca kent genelinde farklı bölgelerde yer alan sahne ve kamusal alanların Bienal’e entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor. Çoklu mekân kullanımı sayesinde Bienal, Lefkoşa'nın hem tarihi belleğine hem de güncel kent yaşamına dokunan dinamik bir sanat rotası oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlik öncesi sürecin katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi için, iki ayrı açık oturumda Bienal Forumu düzenlendi. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve kültür profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen forumlarda, bienalin amacı, süreci ve vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı. Katılımcılar görüş ve önerileriyle sürece aktif katkı sundu.

-Küratoryal ekip ve seçici kurul

Bienalin küratöryal ve seçici komitesinde, uluslararası alanda tanınan isimler yer alıyor. Fransa’dan küratör Hervé Matine, İtalya’dan tasarımcı Ginette Caron, Kıbrıs’tan tasarımcı ve akademisyen Senih Çavuşoğlu ve İspanya’dan sanatçı ve Arkhe Yürütme Kurulu Üyesi Aslı Bolayır bu isimler arasında yer aldı. Bu ekip, gelen 150 başvuruyu değerlendirerek Bienal’de yer alacak projeleri seçecek. Seçilen eserlerin uygulanması sürecinde de küratoryal kurul olarak görev almaya devam edecek. Bienalde yer alacak sanatçılar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü kamuya ilan edilecek.

-Merhamet ve sanatın gücü

Bienalin arka planında, çağdaş dünyada merhamet kaybına dikkat çeken bir düşünsel çerçeve yer alıyor. Etkinliğin hazırlık sürecinde referans alındığı belirtilen Susan Sontag’ın “Başkalarının Acısına Bakmak” adlı eserinde dile getirdiği gibi, merhamet artık pasif bir duygu değil; eyleme dönüşmesi gereken bir sorumluluk olarak ele alınıyor. Bienal Lefkoşa da bu sorumluluğu sanat aracılığıyla üstleniyor.



