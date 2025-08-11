Polis basın bültenine göre, Karaoğlanoğlu’nda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, 145 miligram alkollü olan Eran Yoran Daner (E-32), yönetimindeki ML 482 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları sağından dolaşmaya çalıştı. Araç, o esnada Mediha Çelebi (K-30) yönetimindeki YD 660 plakalı araca, ardından Ahmet Saçlı (E-30) yönetimindeki TYM 604 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

ML 482 plakalı araç sürücüsü Eran Yoran Daner, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Girne-Lefkoşa ana yolunda, dün saat 17.30’da, 79 miligram alkollü olan Remzi Tosun (E-47) yönetimindeki PT 350 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bankette bulunan çam ağacına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Lefkoşa’daki kazada iki kişi yaralandı

Lefkoşa’da, dün saat 19.00 sıralarında, Zehra İlhan (K-35), yönetimindeki YP 551 plakalı araçla ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı. Araç, o esnada cadde üzerinde dikkatsiz şekilde seyreden Muram Ahmed Hassan Idrıs (K-23) yönetimindeki UC 935 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Zehra İlhan tedavisinin ardından taburcu olurken, Muram Ahmed Hassan Idrıs ise sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle acil serviste tedavi altına alındı.

- Motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne-Lefkoşa ana yolunda, dün saat 23.30’da meydana gelen kazada ise, 97 miligram alkollü olan Mesut Uludağ (E-42), yönetimindeki ZD 823 plakalı motosikletle seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yan kısmına devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.