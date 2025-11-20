Lefkoşa’da meydana gelen Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçlarından tutuklanan Mustafa Oynar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 15 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlının tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, daha önceden aralarında husumet bulunan A.D.N'nin yüzüne sallayarak sol kaşının üst kısmının 10 cm uzunluğunda ve 2 cm derinliğinde kesi açılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Polis, zanlının 16 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa' da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin tamamlandığını ve müştekinin şikayetçi olmadığını vurgulayarak, zanlının teminata bağlanmasını talep etti etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.