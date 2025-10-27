Dikmen’in sevilen isimlerinden, bordo-mavi sevdalısı merhum Besim Özsezer anısına düzenlenen Besim Özsezer Anı Maçı duygusal anlara sahne oldu.

Karşılaşmayı Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dikmen Belediye Başkanı Sayın Yüksel Çelebi de takip etti.

Çello Dikmen Gücü ile Amara Gazveren takımlarının mücadele ettiği ve centilmence geçen karşılaşmayı ev sahibi Dikmen Gücü 3-2’lik skorla kazandı.

Maç sonunda hakemlere ve sporculara ödülleri, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Gücü Başkanı Salahattin Çello ve Özsezer ailesi tarafından takdim edildi.