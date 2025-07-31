Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan siyah-beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.
Krakow kentindeki Reymana Stadı'ndaki maçta Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 kaybetti.
Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 12'de Kevin, 45+1'de Elias kaydetti.
Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turunda İrlanda ekibi St. Patricks ile karşılaşacak.