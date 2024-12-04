Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belirlendi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.

Genel kurulun programı ise şöyle;

1- Açılış,

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,

5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,

6- Kapanış.

Kimler aday olacak?

Beşiktaş'ta şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat'ın istifası sonrası tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel. Daha önce 3 defa başkanlık yarışına giren Serdar Adalı'nın da aday olabileceği belirtiliyor.