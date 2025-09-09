Beşiktaş'ta transfer arayışları devam ediyor.

Son olarak Cengiz Ünder’i kadrosuna katan siyah beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Zecorner Kayserisporlu Gökhan Sazdağı ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR'a özel açıklama yapan sarı kırmızılı ekibin başkanı Nurettin Açıkalın, "Gökhan Sazdağı için Beşiktaş ile imza aşamasındayız” ifadesini kullandı.

Geçen sezon iyi bir performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, takımın yerli rotasyonunda önemli bir alternatif olarak görülüyor.

Kayserispor formasıyla 133 maçta 6 kez fileleri sarsan Gökhan, 17'de gol pası verdi.

Bir diğer aday ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford’da forma giyen Yunus Emre Konak. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde temaslarını artırması bekleniyor. Beşiktaş, genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Yunus Emre Konak, geçen sezon Brentford formasıyla 15 maça çıktı. Genç futbolcu, 4 buçuk milyon pound karşılığında Sivasspor’dan Brentford’a transfer olmuştu.