“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum 5 sanığın davası 10 Eylül’e ertelendi.

Yaşları 60 ile 68 arasında değişen beş Rum dün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada sanıklardan birinin sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle hastaneye sevk emri verilerek, duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

66 yaşındaki sanık isminin baş harfleri G.G. adlı Rum, 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmıştı. Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan dört Rum tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında Kişisel Verilerin Korunması Yasası'nı ihlal ve rahatsızlık verme suçlamaları da bulunuyor.