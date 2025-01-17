Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Dr. Nazmi Zarifi Gürkan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar, Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ömer İyigün, Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Hüseyin Azili, Hazine ve Maliye Uzmanları Koray Pirçekli ile İbrahim Erbaş’ı makamında kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşme sonrasında Maliye Bakanlığı yetkilileri ve Türkiye’den gelen heyet ‘KKTC Kamu Mali Yönetim Bilişim Altyapısını Güçlendirme Projesi’ başlıklı bir toplantı yaptı.

Bakan Berova’ya projenin ilerleme sunumu yapılan toplantıda, ‘Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’ kapsamında elde edilen deneyimlerin paylaşıldığı belirtildi.

Toplantıda bütçe hazırlama, harcama ve muhasebe süreçlerinin birbiriyle entegre sistemlerle yürütülmesine ilişkin sistemsel altyapının oluşturulması, proje ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması konusunda görüşmeler de yapıldı.

Görüşmeler ve çalışmalar sonrasında, Nisan 2025 tarihinde muhasebe ile ilgili yeni sistemin devreye alınması konusunda karar üretildi.

Toplantıda ayrıca Gelir ve Vergi Bilişim Sistemi’nin hızlandırılarak, en erken zamanda devreye girebilmesi için çalışmaların planlanması konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şöföroğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere, Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba ile Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da katıldı.