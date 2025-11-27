Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Aleyhinde, “Rüşvet alma, kamu görevlisinin iltimas karşılığı ödül alması ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları bulunan zanlı, beş gün daha poliste tutuklu kalacak.

Meseleyle ilgili olguları aktaran Polis, 11 Kasım 2022 ve 20 Kasım 2023 tarihleri arasında meydana gelen meseleyle ilgili zanlının tutukluluk süresindeki olguları aktardı.

Zanlının 12 Kasım’da tutuklandığını ifade eden polis, en son 21 Kasım’da yeniden mahkemeye çıkarılarak aleyhinde beş gün daha tutukluluk emri temin edildiğini aktardı. Bu süre zarfında 13 kişinin sorgulandığını ve 10 ifade temin edildiğini kaydeden polis, zanlının cep telefonu ile makam odasındaki bilgisayarın DATA incelemesine devam edildiğini kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturmada bir iş insanından, zanlı Salih Canseç’e 16 Kasım 2023 ile 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında altı defada 900 bin TL rüşvet verdiği yönünde ifade temin edildiğini dile getirdi.

İş insanının ifadesinde, söz konusu paraları zanlı Salih Canseç adına değil, kurumda çalışan bir başka personelin adına aldığının söylendiğini belirten polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde iddiayı kabul etmediği beyanında bulunduğunu ifade etti.

Bu konuda araştırma başlatıldığını dile getiren polis, alınması gereken ifade ve emarelerin olduğunu belirterek, zanlının beş gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının beş gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

TOPLAM RAKAM KATLANDI

Daha önceki duruşmalarda Canseç’in; başka bir ihaleyle ilgili 510 bin TL, farklı bir kişiden ise 2 bin 500 Sterlin rüşvet aldığı ileri sürülmüştü. Dün eklenen 900 bin TL’lik yeni iddia ile birlikte toplam para miktarı 1 milyon 410 bin TL + 2.500 Sterlin seviyesine çıktı.

İHALELER KİLİTLENDİ

Kamu ihalelerinin kalbi sayılan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) haftalardır fiilen başkansız.

Komisyon Başkanı Salih Canseç hakkında “rüşvet alma, kamu görevlisinin iltimas karşılığı ödül alması ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yürütülen polis tahkikatı sürerken, MİK’in yönetiminde yaşanan belirsizlik kamu alımlarını durma noktasına getirdi.

20/2016 Kamu İhale Yasası’nın Üçüncü Kısmı, MİK Başkan ve üyelerinin ilgili bakan tarafından üç yıllığına görevlendirildiğini ve görev süresi dolanların yeniden atanamayacağını açıkça düzenliyor. Yasaya göre, ölüm, emeklilik, çekilme, disiplin cezası gibi nedenlerle görevde boşalma olması halinde, ilgili bakan kalan süre için yeni atama yapmakla yükümlü. Ancak mevcut tabloda fiilen başkan yok, hukuken ise yetkinin kimde olduğu tartışmalı.

Salih Canseç hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Mevzuata göre kişi, suçu yargı kararıyla sabit oluncaya kadar masum sayılıyor. Bu nedenle görevden alma koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yetkinin halen Canseç’te olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Ancak fiili durum bunun tam tersini gösteriyor. İmza atılamıyor, kararlar ilerleyemiyor, komisyon kilitlenmiş halde. Kasım ve aralık ayları, bir sonraki yılın kamu alımları için kritik dönem olarak biliniyor. 2026 yılına ilişkin mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinin bu dönemde planlanması ve sonuçlandırılması gerekiyor. MİK’teki tıkanıklık nedeniyle yeni ihaleler sonuçlandırılamıyor, sonuçlanan ihaleler ise yürürlüğe giremiyor.

İhaleleri kazanan şirketler, başkan olmadığı için göreve başlatılamıyor. Bu yüzden bazı kamu hizmetleri, ihale süreci tamamlanmasına rağmen eski sözleşmeler üzerinden yürütülmeye devam ediyor. Daha da çarpıcısı, firmaların geçen yılın fiyatlarıyla hizmet vermek zorunda kalması.

Ekonomik koşulların ağırlaştığı bir dönemde bu durum hem şirketleri zorluyor hem de hizmet kalitesini riske atıyor.

