Tarım Dairesi 6 ilçede market, otel, restaurant ve Girne pazarında yaptığı zeytin yağı denetimlerinde 1 adet tağşişli ürün bulduğunu açıkladı.

(Tağşiş, gıda veya diğer ürünlerin kalitesini düşürmek amacıyla başka bir madde karıştırma, saflığını bozma, sahtecilik yapmadır)

13 Kasım-12 Aralık 2025 döneminde kayıtlılık, etiket ve hijyen kurallarına bakılıp, tağşiş analizi için alınan 43 zeytinyağı numunesinin 42’si uygun bulunurken, 1'inin de tağşişli olduğu saptandı. Tağşişli ürün sattığı tespit edilen üretici hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan numunelerin analizleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Zeytin ve Zeytin Ürünleri Analiz Laboratuvarı’nda yapıldı ve TGK kriterlerine göre değerlendirildi.