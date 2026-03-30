Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, ülke genelinde örgütlü oldukları tüm belediyelerde bugünden itibaren süresiz genel greve gideceklerini duyurdu

Yalınkaya yazılı açıklamasında, hükümetin "emekçinin, emeklinin, gençlerin ve tüm yurttaşların ensesinde boza pişirdiğini" ileri sürerek, buna en sert cevabı vermenin zamanının çoktan geldiğini, hatta geçtiğini savundu.

Yalınkaya, asgari ücrete, emekliye, çalışana 9 ay boyunca hayat pahalılığı artışı vermemenin kabul edilemez olduğunu kaydederek, "hükümetin boşalttığı kasayı emekçinin alın terinden keserek doldurmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Bugünkü genel grevin "tarihi bir sorumluluk" olduğunu belirten Yalınkaya, meselenin artık sadece hayat pahalılığı ödeneği olmaktan çıktığını, yurt meselesi olduğunu söyledi .